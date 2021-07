Italia-Inghilterra, decisione ufficiale della RAI: svelati i telecronisti

La RAI ha deciso ufficialmente: Stefano Bizzotto e Katia Serra sostituiranno Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro

La decisione è arrivata, anche se era nell’aria dopo la notizia dell’assenza forzata di Antonio Di Gennaro ed Alberto Rimedio. La telecronaca Rai di Italia-Inghilterra, ultimo atto di Euro 2020, sarà affidata alle voci ed al commento di Stefano Bizzotto e Katia Serra. La coppia, nell’arco della kermesse continentale, si è già collaudata, commentando assieme 6 partite della manifestazione. La sostituzione di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro si è resa necessaria dopo che entrambi sono stati posti in isolamento causa Covid-19. I collegamenti da bordocampo saranno, come sempre, effettuati da Alessandro Antinelli, mentre sarà Fabrizio Tumbarello ad occuparsi, in vece di Aurelio Capaldi, delle interviste nel pre e nel post gara. Il collegamento su Rai 1 avrà il suo start alle 20:30, dopo il TG: in studio di Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Luca Toni.

Bizzotto-Serra telecronisti di Italia-Inghilterra, la reazione dei social

Una designazione da parte dei vertici di viale Mazzini che circolava già da qualche ora e che ha visto subito un proliferare di reazione sui social. In molti non hanno gradito questa coppia, in tanti hanno chiesto che fossero altri i telecronisti della partita.

In particolare poi c’è da registrare un forte movimento social che avrebbe voluto Bruno Pizzul per la gara, ma lo stesso storico telecronista della nazionale ha prontamente declinato questa ipotesi.