Juventus, il nuovo obiettivo di Allegri gioca in Serie A: serviranno 50 milioni

La Juventus valuterà attentamente le prossime strategie di calciomercato partendo dal piano cessioni. Punto interrogativo sul futuro di Ronaldo, ma Allegri ha già individuato il suo nuovo obiettivo a centrocampo

Idee chiare e strategie di mercato legate soprattutto al piano cessioni. La Juventus aspetta di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo per valutare attentamente le prossime mosse di mercato. Non è escluso che l’attaccante portoghese possa decidere di restare a Torino, ma in caso di addio i bianconeri incasseranno circa 30 milioni dalla sua cessione.

Ronaldo potrebbe essere sostituito da Gabriel Jesus, obiettivo del nuovo ds Cherubini e valutato circa 70 milioni dal Manchester City. La Juventus aprirebbe alla trattativa solamente di fronte al prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Detto questo, nelle ultime ore starebbe avanzando un chiaro interesse per Luis Alberto, in rotta con la Lazio e opportunità di mercato delle prossime settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Luis Alberto pupillo di Allegri: serviranno 50 milioni di euro

Luis Alberto piace alla Juventus, ma soprattutto a Massimiliano Allegri, il quale potrebbe schierarlo nel ruolo di mezz’ala in caso di 4-3-3 o mediano di costruzione nel 4-2-3-1. I bianconeri potrebbero valutare il potenziale affondo in caso di offerta basata sul prestito con diritto di riscatto, anche perchè serviranno circa 50-55 milioni di euro per convincere Lotito a dire sì.

LEGGI ANCHE >>> Il tecnico Sarri avvisa Lotito: ha un problema da risolvere

Luis Alberto sarebbe entusiasta di sposare i colori bianconeri, ma tutto dipenderà dalla potenziali dinamiche in casa Juventus e in casa Lazio. La sensazione, attualmente, è che il centrocampista spagnolo abbia rotto con i biancocelesti e sia pronto a intraprendere l’inizio di una nuova avventura.