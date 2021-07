Maldini tenta il ‘mago’ della Serie A: scambio col capitano del Milan

Mentre la Lazio non inserisce Luis Alberto nella lista dei convocati per il ritiro estivo, avanza il Milan per il centrocampista spagnolo.

L’assenza di Luis Alberto dalla lista dei convocati della Lazio per il ritiro estivo non si traduce nella bocciatura. Il tecnico Sarri, infatti, è pronto a riaccogliere il giocatore, qualora decida lui stesso di fare un passo in avanti e rispondere alla chiamata del club. La patata bollente passa infatti nelle mani di Lotito. Sarà lui a disporre della situazione e a decidere se effettivamente accelerare per la cessione del giocatore.

Lazio, Luis Alberto può finire al Milan: le ultime

Soltanto qualche mese fa, Luis Alberto aveva firmato il rinnovo con la Lazio fino al 2025 con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, ma evidentemente le ambizioni lo portano altrove, soprattutto per la poca sincronia con la società e la gestione del club. Al momento offerte concrete non sembrano essercene, ma avanza pericolosamente il Milan.