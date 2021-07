Lazio, la mossa di Sarri che spiazza il mercato dell’Inter

E’ iniziato il ritiro della Lazio e Maurizio Sarri ha provato i terzini con una mossa che potrebbe mettere in difficoltà il club nerazzurro

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato il ritiro ad Auronzo di Cadore con il neo tecnico biancoceleste che ha provato il suo 4-3-3 cercando di valutare tutti gli elementi a disposizione. La squadra ha svolto una seduta di oltre un’ora e questa si è conclusa con una partitella.

Uno degli elementi di maggiore curiosità di questo primo giorno era sicuramente Manuel Lazzari, da sempre ‘pendolino’ del club biancoceleste nel 3-5-2 di Simone Inzaghi e che il tecnico toscano ha provato nella difesa a quattro. Le prime indiscrezioni riportate da Calciomercato.it parlano di un Sarri molto soddisfatto della prova del calciatore.

Lazio, prove di 4-3-3 e difficoltà per l’Inter

Lazzari potrebbe cosi essere riconfermato dal club biancoceleste con il neo acquisto Elseid Hysaj, provato invece sulla fascia sinistra, ruolo già in passato ricoperto a Napoli. In questo modo il club dovrebbe lavorare solo nel reparto offensivo mentre Sarri avrebbe a disposizione già i due terzini per la prossima stagione.

Le scelte di Sarri potrebbero cosi disturbare il calciomercato dell’Inter, da tempo alla ricerca del sostituto di Hakimi e con Lazzari considerato tra i papabili per sostituirlo. Queste ultime novità potrebbero blindare il giocatore e portare il club nerazzurro a virare su altri obiettivi, magari meno onerosi.