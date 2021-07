Il Bayern Monaco spaventa la Juventus: avance pubblica al bianconero

Il Bayern Monaco punta Chiesa. L’allenatore Nagelsmann è un suo estimatore: “Giocatore fantastico”. La Juventus allertata.

Il Bayern Monaco sogna Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, grazie ai due importanti gol segnati contro l’Austria e la Spagna, è divenuto tra i principali protagonisti dell’Europeo. Diversi i top team del continente che, inevitabilmente, hanno iniziato a seguirlo con interesse tra cui il club bavarese. Il neo allenatore Julian Nagelsmann, arrivato dal Lipsia, è infatti un suo grande estimatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Bayern Monaco punta Chiesa della Juventus: le parole di Nagelsmann

A confermarlo è lui stesso, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Bild’. “Un giocatore fantastico perché ha grande brio e un incredibile dinamismo. Lo conosco da molto tempo e penso che sia eccezionale. E’ spensierato, dribbla, va sempre alla ricerca del gol”. Portarlo in Baviera, però, sarà complicato e Nagelsmann ne è consapevole. “Oltre ad essere veloce e un ottimo finalizzatore, è molto costoso. Noi comunque – ha detto – abbiamo 4-5 grandi giocatori in attacco, se non s’infortunano sono abbastanza”. In realtà è probabile che il Bayern un tentativo proverà comunque a farlo, visto che Kingsley Coman nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler cambiare aria.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus scarica l’attaccante: Agnelli vuole cederlo entro questa estate

La Juventus, dal canto suo, è pronto a blindarlo. Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare forte su di lui, riservandogli un ruolo di primaria importanza all’interno della squadra. Lui, Paulo Dybala e Dejan Kulusevsky sono il tridente da cui la Juventus vuole ripartire. A prescindere da Cristiano Ronaldo.