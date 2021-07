Infortunio con la Nazionale: l’attaccante torna tra sei settimane

Infortunio shock per Hirving Lozano durante Messico-Trinidad & Tobago. Arriva il comunicato ufficiale della federazione messicana.

Guai in vista per il Messico e per la SSC Napoli. L’infortunio di Hirving Lozano di ieri nel match contro Trinidad & Tobago ha fatto spaventare tutti i supporters. Dopo la corsa in ospedale, l’attaccante messicano è stato sottoposto a controlli approfonditi per capire l’entità e la gravità del suo infortunio durante il match di Concacaf Gold Cup. Il forte colpo e l’ipertensione del collo avevano fatto presagire il peggio, ma pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale della Federazione messicana.

Infortunio Lozano, il comunicato ufficiale

L’attaccante del Napoli ha riportato una profonda ferita al sopracciglio sinistro. Prontamente sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica. A comunicarlo è stata la Federazione messicana attraverso i propri canali ufficiali.

Di seguito la nota: “Dopo lo shock ricevuto durante la partita Messico vs Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato portato in ospedale dove è stato curato. Diversi gli studi medici dopo il forte colpo e l’iperestensione del collo. L’attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati degli studi, il giocatore è già in albergo in convalescenza. Tuttavia, richiederà una successiva valutazione neurologica. Secondo gli studi effettuati, al momento, gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane“.