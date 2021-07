L’Inter perde i pezzi: la corte serrata dell’Atletico per un top

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Atletio Madrid vuole prendere dall’Inter Lautaro Martinez nel 2022.

Dopo la vittoria dello Scudetto, sulla panchina nerazzurra c’è stato l’avvicendamento tra Conte e Simone Inzaghi. Suning ha l’obiettivo di chiudere questa sessione estiva di calciomercato con una plusvalenza almeno di 70 milioni di euro e per farlo bisogna cedere qualche prezzo pregiato. Tra le cessioni importanti c’è già stata quella di Hakimi che acquistato dal PSG.

L’Inter ha anche acquisito le prestazioni di Calhanoglu. Il giocatore turco è stato acquistato in attesa di conoscere gli eventuali tempi di recupero di Eriksen. I tifosi nerazzurri hanno paura di perdere altri giocatori importanti e vedere smembrata la squadra neo campione d’Italia.

Lautaro Martinez primo obiettivo di Simeone

Come raccolto dal ‘Mundo Deportivo’, l’Atletico Madrid di Simeone vuole portare in Spagna Lautaro Martinez. La trattativa è molto difficile che vada in porto questa estate, ma il team iberico punta il giocatore per il 2022. Il contratto dell’attaccante con l’Inter scadrà nel 2023 e le parti ancora devono trovare un accordo definitivo.

Anche il contratto di Suarez scadrà nel 2023 e l’Atletico Madrid ha la necessità di prendere un attaccante entro l’anno prossimo per non farsi trovare scoperto in un ruolo fondamentale. I Colchoneros sperano che Lautaro Martinez rimanga in maglia nerazzurra anche questa stagione per poi sferrare l’attacco decisivo nel 2022.