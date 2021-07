Italia, l’emozione di Mancini: “Si è chiuso un cerchio”

Emozionato con la voce strozzata, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, commenta la vittoria degli Europei contro l’Inghilterra.

Roberto Mancini festeggia la vittoria dell’Italia campione d’Europa a Wembley e ai microfoni di SKY non trattiene l’emozione. Non ha troppe parole perché la realtà ha superato le aspettative, sebbene lui ci abbia sempre creduto: “I ragazzi sono stati straordinari, non ho parole per loro. Gruppo meraviglioso”.

Euro 2020, Italia campione d’Europa: parla Mancini

“Non abbiamo avuto gare facili, e questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma poi l’abbiamo dominata. Dispiace anche un po’ per gli inglesi, ai rigori bisogna avere fortuna. Siamo felicissimi per tutti gli italiani, non ho parole per questi ragazzi”, dichiara Mancini.

Il momento più bello è stato sicuramente l’abbraccio commosso con Vialli, che Mancini commenta così: “La nostra amicizia va al di là di tutto perché anche quella Sampdoria andò al di là di tutto. Oggi si è chiuso un cerchio ma devo dire che i nostri ragazzi oggi sono stati incredibili”.