Italia, che frecciate sui social da Bonucci: “Shh, lasciali credere”

Bonucci su Instagram viene celebrato dal fratello, che zittisce gli hater: “Europeo pazzesco”. La risposta del difensore della Juventus.

Il gol che ha riportato in parità la finale, il premio di miglior giocatore della partita, il rigore calciato senza paura (che si aggiunge a quello tirato con la Spagna) e, più un generale, una sicurezza di cui ha beneficiato l’intero reparto arretrato. Leonardo Bonucci, insieme a Giorgio Chiellini, è stato tra i principali protagonisti dell’Italia nella partita conclusiva dell’Europeo e nell’intero torneo. Contro gli inglesi il difensore della Juventus ha disputato una gara praticamente perfetta bloccando sul nascere ogni tentativo d’attacco avversario e siglando la rete che ha restituito la speranza alla squadra e ai tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Bonucci (@richybonny82)

Bonucci celebrato su Instagram dal fratello: “È stato pazzesco”

Suo fratello Riccardo, attraverso un post su Instagram, ha quindi voluto omaggiarlo sottolineandone le prestazioni in modo tale da zittire gli hater. “Ora mettetevi comodi che vi racconto una storia. Il bello del calcio è che permette a tutti di improvvisarsi allenatori o esperti in materia. Ne ho lette tante in questi anni, forse troppe. Commenti – ha affermato – di una superficialità disarmante scritti con una presunzione che tante volte mi ha lasciato interdetto. Bonucci è stato pazzesco in questo Europeo e ha spazzato via, uno a uno, ogni vostro illustrissimo pensiero”. Un muro risultato invalicabile per l’Inghilterra. “Chissà se avete esultato ieri sera – ha aggiunto – quando Sterling è stato sbattuto letteralmente fuori dal campo quando ha puntato Bonucci in area di rigore. Quando Kane più di una volta ha rinunciato a saltare di testa visto che non la prendeva mai”.

LEGGI ANCHE>>> Italia, Sergio Ramos bacchetta gli spagnoli ed afferma: “I bianconeri…”

Immediata la replica del giocatore. “Shhhhh…non raccontarla, non ci crederanno ancora che sia vero…e Tu lasciaceli credere. La Storia è scritta. Dovranno avere solo la forza – ha spiegato – il coraggio di leggerla. Sempre che siano così coraggiosi. Grazie Fratellone. Ti voglio bene. Come ai tempi, quando venivo allo stadio Enrico Rocchi e ti vedevo segnare e difendere da campione quale sei”.