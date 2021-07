Napoli, c’è l’annuncio ufficiale: svanisce il colpo per Spalletti

Il Napoli è stato negli ultimi giorni molto vicino al portiere Vaclik, ma a sorpresa il calciatore ha firmato nelle ultime ore con l’Olympiacos

Il Napoli è pronto per iniziare la nuova stagione con Luciano Spalletti e la società è al lavoro per consegnare il prima possibile una rosa adeguata al tecnico. Gli azzurri hanno come obiettivo primario quello di tornare in Champions League dopo le ultime recenti delusioni.

Negli ultimi giorni diversi organi di stampa hanno accostato al Napoli il portiere Tomas Vaclik, estremo difensore in scadenza di contratto con il Siviglia. Alcuni davano l’affare già per fatto con il calciatore pronto per prendere l’eredità di David Ospina e diventare il vice-Meret.

Napoli, sfuma il colpo per la porta

Il club greco dell’Olympiacos ha annunciato a sorpresa, sui propri canali ufficiali, l’arrivo del portiere Tomas Vaclik, una mossa che ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori e che ha lasciato ‘scoperto’ il Napoli.

Il club azzurro ha come obiettivo prioritario un terzino sinistro ed il Nazionale e campione d’Europa Emerson Palmieri è la prima scelta del club. Per la porta invece molto dipenderà adesso dalla permanenza nel club di Ospina.