Serie A, la Nazionale ti porta via il bomber degli Europei

Il centravanti di Serie A Andrea Belotti potrebbe a sorpresa cambiare maglia. Difficile il rinnovo con il Torino, sul giocatore c’è la Roma

Gli Europei di calcio sono giunti al termine da poche ore e, mentre gli azzurri si godono le meritate vacanze, iniziano i primi rumors di calciomercato. Sono tanti i giocatori di Serie A che potrebbero cambiare maglia e tra questi ci sono alcuni militanti nell’Italia di Roberto Mancini.

Il centravanti del Torino e della Nazionale Andrea Belotti è in scadenza di contratto con il club granata ed il suo futuro appare in bilico. I contatti per il rinnovo proseguono ma vanno a rilento e le possibilità che il giocatore dica addio aumentano giorno dopo giorno.

Serie A, la Roma sull’attaccante azzurro

Il futuro di Belotti potrebbe però essere ancora in Serie A. Sul calciatore ci sono anche club stranieri, ma sulle sue tracce si sarebbe fiondato la Roma di Josè Mourinho, squadra alla ricerca di un bomber che possa colmare le lacune viste nell’ultima stagione, complici i problemi fisici ed anagrafici di Edin Dzeko ed Henrik Mkhytarian.

La richiesta del Torino per Belotti è attualmente di 35 milioni, ma visto il solo anno di contratto appare davvero difficile che Cairo riesca ad ottenere questa cifra dalla cessione del suo centravanti principe.