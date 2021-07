Italia, Cassano durissimo sul centravanti azzurro: “Non sa giocare a calcio”

Immobile ancora nel mirino dei critici. Duro attacco di Cassano verso il centravanti dell’Italia: “Non sa giocare a calcio”.

Continuano a far discutere le prestazioni di Ciro Immobile agli Europei. L’attaccante della Lazio, nella fase a gironi, ha dato il suo contributo segnando due reti contro la Turchia e la Svizzera. Dagli ottavi di finale in poi, però, la sua stella si è completamente eclissata. Il Ct Roberto Mancini, in più di un’occasione, lo ha tolto dal rettangolo di gioco affidandosi a Berardi da “falso nueve”. Alla fine il titolo è arrivato lo stesso, ma le critiche nei suoi confronti non si placano.

Cassano duro contro Immobile: “Con l’Italia meglio Belotti”

In particolare, fanno rumore le frasi pronunciate da Antonio Cassano durante la ‘Bobo Tv’: “Parliamo di un giocatore buono per la Serie A che fa i gol. Se butti la palla in avanti a Robert Lewandowski o a Romelu Lukaku, che in campo internazionale lo senti, non gliela togli. Immobile, invece, fa fatica tecnicamente”. Considerazioni a cui poi ha fatto seguito un duro attacco: “Lui vuole il pallone in profondità ed è andato 50 volte in fuorigioco. I campioni fanno giocare la squadra. Immobile non sa giocare a calcio. Se si trova davanti la porta fa gol, altrimenti va in difficoltà. Al suo posto sarebbe molto meglio Belotti”.

In giornata Immobile aveva risposto ai critici attraverso un post su Instagram: “In nemmeno un anno Scarpa d’Oro e campione d’Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone”.