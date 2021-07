Inter, l’agente svela il nuovo attaccante: “Vogliono comprarlo”

Federico Pastorello, agente di Keita Balde, ha confermato l’interesse dell’Inter per l’ex giocatore della Lazio.

Terminato l’Europeo con la vittoria dell’Italia, i club sono tornati al centro dell’attenzione sia dei media che dei tifosi. I team di Serie A si stanno radunando in questi giorni per preparare la stagione 2021/22. Se il mercato dei calciatori stenta ancora a decollare, quello degli allenatori è stato scoppiettante.

Solo Milan ed Atalanta, tra le migliori squadre italiane, non hanno cambiato allenatore. L’Inter, neo campione d’Italia, ha dovuto chiamare Simone Inzaghi dopo il divorzio con Antonio Conte. Suning vuole abbattere i costi per ridurre i debiti, ma in casa nerazzurra si parla anche di nuovi acquisti.

L’Inter vuole riportare in nerazzurro Keita Balde

Il club lombardo sta seguendo Keita Balde e a confermarlo è lo stesso Federico Pastorello, agente del calciatore, intercettato dai giornalisti presenti fuori alla sede dell’Inter: “Incontro con l’Inter? E’ andato bene, abbiamo fatto il punto su varie possibilità. Abbiamo parlato di Keita Balde, i nerazzurri sono ancora interessati. Inzaghi lo conosce benissimo e si sta valutando”:

Dopo l’arrivo di Calhanoglu, l’Inter vuole provare a prendere altri giocatori per cercare di difendere lo Scudetto appena vinto. Keita Balde è un giocatore del Monaco, ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria dove ha disputato 26 partite in cui ha segnato 7 gol. L’attaccante esterno, già in maglia nerazzurra nella stagione 2018/19, ritroverebbe Simone Inzaghi dopo i tempi in cui era della Lazio.