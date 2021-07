Juventus, spunta il video con le richieste di Allegri: idee chiare

La Juventus si è ritrovata alla Continassa, Allegri ha voluto dare subito delle indicazioni importanti ai giocatori bianconeri.

Dopo la vittoria dell’Italia dell’Europeo, l’attenzione dei tifosi si è di nuovo spostata sui club che stanno dando al via alla nuova stagione. Questi sono i giorni in cui le squadre, avare dei giocatori che hanno partecipato all’Europeo e alla Copa America, si stanno ritrovando nei vari ritiri.

In giornata si sono svolti i primi allenamenti della stagione 2021/22 della Juventus alla Continassa. Sulla panchina bianconera è tornato a sedersi Massimiliano Allegri che ha fatto svolgere alla squadra già una doppia seduta. Il tecnico toscano ha voluto dare subito un messaggio ai calciatori a sua disposizione.

Allegri vuole vedere entusiasmo tra i giocatori della Juventus

Allegri, come nel video pubblicato dall’account ufficiale della Juventus di ‘Twitter’, è stato subito diretto con i giocatori presenti alla Continassa, elencando quello che vuole vedere durate questa stagione: “Voglio vedere tre cose: entusiasmo, voglia di lavorare, e giocare a calcio”.

La Juventus ha richiamato Allegri per ritornare ad essere competitiva per la vittoria finale sia in Italia che in Champions League. Il mercato bianconero stenta a decollare a causa dell’incertezza sul futuro di Ronaldo. Il portoghese, a meno di clamorose offerte dall’estero, dovrebbe rimanere a Torino anche per la prossima annata.