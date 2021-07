Juventus, Paratici vuole fare uno sgarbo all’ex squadra

L’ex ds della Juventus Fabio Paratici ha messo nel mirino Aouar, centrocampista francese seguito da tempo dal club bianconero

La Juventus di Max Allegri ha come obiettivo prioritario, in vista della prossima stagione, di rinforzare il centrocampo. Il club bianconero ha diversi calciatori nel mirino, ma uno di questi, il talento francese del Lione Houssem Aouar potrebbe volare in Premier League e raggiungere una ‘vecchia conoscenza’ del club bianconero.

Secondo quanto riporta il portale francese Le10Sport il Tottenham dell’ex ds bianconero Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Aouar e sarebbe pronto a presentare un’offerta al club francese. Sul forte centrocampista c’è anche il pressing dell’Arsenal, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’ex Paratici segue un top per il centrocampo

Aouar è nel mirino della Juventus da diverso tempo e proprio Paratici, ai tempi della sua avventura in bianconero, puntava al giocatore come obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo del club.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un titolare va sotto ai ferri

Con l’addio di Paratici e l’arrivo di Max Allegri sulla panchina bianconera, la Juventus ha cambiato strategia. Il club torinese ha messo al primo posto come obiettivo di calciomercato il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana Manuel Locatelli, reduce da un ottimo europeo.