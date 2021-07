Ha 100 anni e annota ogni gol di Messi: sorpresa da brividi in Argentina

Don Hernan, 100 anni, si annota ogni singolo gol di Messi. La Pulce ha voluto ringraziarlo con una dedica speciale

In Argentina, nei giorni scorsi, è diventata virale la storia di Don Hernan, il fresco centenario che si annota su taccuino ogni singolo gol di Leo Messi, tanto con la maglia della Seleccion che con quella del Barcellona.

Colpito dalla storia, lo stesso Messi ha voluto inviare un video di ringraziamento al nipote del particolare tifoso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🥰 Messi le envió un video a Don Hernán, el abuelo de 100 años que anota a mano cada uno de sus goles 🔟 "Me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera. Quería agradecerte por lo que hacés" ⚽️ Si ésto no le emociona… pic.twitter.com/QhPSugmjhK — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2021

Messi invia un video al fan centenario, che si commuove: “Non mi dire che è Leo”

Julian Mastrangelo, così si chiama il giovane, ha condiviso sui social il messaggio ricevuto della Pulce e il momento in cui guarda il video assieme al nonno.

Queste le parole di Messi, direttamente dalla sua casa di Barcellona, all’arzillo fan: “Ciao Hernan. Mi è arrivata la tua storia, mi sembra una follia. Nemmeno io mi segno i gol in questa maniera. Ti mando un abbraccio grande e voglio ringraziarti per quello che fai, per il tuo seguito. Ci vediamo”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, la frase di Messi che fa tremare il Barcellona

Dopo aver visto il video, Don Hernan non può crederci: “Non mi dire che è Messi”. Dopodiché sia lui che il nipote si commuovono: “Grazie, non riesco ad esprimere la mia gratitudine. Sei grande, Leo. Ti seguirò fino alla fine”.