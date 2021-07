Calciomercato, la frase di Messi che fa tremare il Barcellona

Leo Messi ha vinto la Copa America, ora si gode le vacanze e rimanda ogni discorso relativo al suo futuro col Barcellona

Svincolato di lusso, campione d’America, corteggiato da tutti. Solo una società potrà ‘ingaggiarlo’ ed è facile intuire che sarà ancora una volta il Barcellona, la sua seconda pelle. Ma non è scontato che Leo Messi riparta di nuovo dal blaugrana, perché a zero è una ghiotta chance per tutti e le sorprese sono dietro l’angolo. Lui, Leo, la Pulce, si gode il trionfo e il meritato relax.

Non vuole saperne di futuro, preferisce rimandare ogni discorso al termine delle sue vacanze. Parlando ad ‘ESPN Argentina’, Messi glissa sul futuro, si dice “disconnesso da tutto”. Testualmente afferma: “Mi sto godendo questo momento, le persone, e mi preparo ad andare in vacanza con la mia famiglia, che è la cosa più importante ora. La verità è che sono felice”. Sarà meno felice il Barcellona che sperava di concludere prima la trattativa e invece ora teme inserimenti improvvisi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Messi, tra Barcellona e sorprese

LEGGI ANCHE >>> Italia, nel giorno della festa un azzurro è assente: il nome

Messi ha terminato la sua esperienza al Barcellona il 30 giugno, ma si tratta di un orizzonte freddo, è relativo al contratto appena scaduto. In realtà, Messi non è mai andato via, anche perché sta trattando con il club spagnolo per il rinnovo. Il Barcellona si è sempre detto ottimista, sa che alla fine l’accordo si troverà, ma la Pulce non si sbilancia, anzi non ha mai parlato, in questi mesi, e dunque resiste un alone di mistero sul domani dell’argentino. Le ultime dichiarazioni non fanno altro che alimentare i timori leciti della piazza dov’è cresciuto e diventato Messi.