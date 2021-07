Napoli, è arrivata la firma: rinnovo ufficiale fino al 2026

Il Napoli ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2026 del terzino azzurro e dell’Italia Giovanni Di Lorenzo.

Il calciomercato del Napoli ha visto finora nessun reale movimento in entrata o in uscita, ma gli azzurri sono al lavoro per regalare a Luciano Spalletti la rosa ideale in vista della nuova stagione. Non solo acquisti e cessioni con gli azzurri al lavoro anche per la questione rinnovi.

In attesa che la questione sul rinnovo di Lorenzo Insigne prenda una piega definitiva, il Napoli ha annunciato mediante i propri canali social il rinnovo del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore ha firmato un lungo contratto quinquennale fino al 2026.

Napoli, annunciato il rinnovo di contratto per Di Lorenzo

Il club azzurro ha cosi blindato uno dei perni dell’ultima stagione con Di Lorenzo che è stato sicuramente tra i più impiegati nella rosa partenopea. Gattuso ha utilizzato l’ex Empoli sia nel suo ruolo naturale di terzino destro, sia in situazioni di emergenza come terzino sinistro o addirittura difensore centrale.

La stagione di Giovanni Di Lorenzo è stata sicuramente di buon livello ed il giocatore si è esaltato poi all’Europeo dove Roberto Mancini lo ha utilizzato al posto dell’infortunato Florenzi in tutte le gare e Di Lorenzo è stato tra i protagonisti della vittoria di Euro 2020.