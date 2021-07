Milan da impazzire: tre firme in arrivo entro domenica

Il Milan sta realizzando una campagna di calciomercato faraonica. Maldini ha ormai chiuso per diversi nuovi acquisti da regalare a Pioli

Dopo aver perso a costo zero Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, il Milan è al lavoro per consegnare a Stefano Pioli una rosa di primo piano che possa competere sia in campionato che in Champions League. Nelle ultime ore il club rossonero ha chiuso diversi colpi in entrata che possono rasserenare i tifosi milanesi.

Dopo aver chiuso per Olivier Giroud il Milan ha ‘ripreso’ il trequartista spagnolo Brahim Diaz, di proprietà del Real Madrid. Acquisto tutto sommato low cost visto che Diaz arriva in prestito biennale oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni e diritto di controriscatto fissato dal club spagnolo a 27 milioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, nuovo colpo in difesa: arriva Ballo Tourè

Il Milan della proprietà Elliott continua ad osservare i migliori giovani talento in circolazione. Secondo quanto riporta Sky Sport il club rossonero ha chiuso per il difensore del Monaco Fode Ballo-Tourè, ennesimo colpo della dirigenza guidata da Paolo Maldini.

LEGGI ANCHE >>> Milan, scelto il dopo Calhanoglu

Il difensore senegalese arriva in maglia rossonera per circa 4 milioni di euro a cui si aggiunge un bonus di 500 mila euro legato alla qualificazione in Champions League ed alle presenze del calciatore.