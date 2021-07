Milan, scelto il nuovo trequartista: il retroscena sul rinnovo di Kessie

Il calciomercato del Milan aprirà le danze con la ricerca del nuovo trequartista dopo l’addio di Calhanoglu. I rossoneri potrebbero valutare l’affondo reale e concreto su Luis Alberto, ma attenzione anche alla nuova suggestione

Fari puntati sulla ricerca del nuovo trequartista: il Milan dovrà cercare di accelerare i tempi per regalare a Pioli il sostituto di Calhanoglu, passato ufficialmente alla corte dell’Inter. Nelle ultime ore starebbe avanzando il chiaro interesse per Luis Alberto, in rotta con la Lazio e valutato circa 55 milioni di euro da Lotito. Lo spagnolo piace parecchi a Pioli e si potrebbe sposare alla perfezione nel contesto tattico rossonero.

Su Luis Alberto, però, resta forte anche l’interesse della Juventus, pronta a irrompere sullo spagnolo proponendo ai biancocelesti un’offerta basato sul prestito con diritto di riscatto e con una contropartita all’interno della trattativa. Occhio al possibile sacrificio di Bernardeschi o Rugani. Detto questo, il Milan osserva molto attentamente anche Isco, anche se il Real Madrid valuta il suo centrocampista circa 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, nuovo trequartista e appuntamento per il rinnovo di Kessie

Priorità alla ricerca del nuovo trequartista, ma occhio puntati anche sul rinnovo di Kessie, il quale andrà in scadenza il prossimo giugno 2022. Il Milan vorrà evitare di ripetere gli stessi errori fatti con Donnarumma e Calhanoglu, quindi cercherà di risolvere la situazione prima dell’inizio del campionato al ritorno del centrocampista dalle Olimpiadi. Kessie, di fatto, prenderà parte ai giochi Olimpici con la Costa d’Avorio.

Circa 6 milioni la richiesta di Kessie, il Milan potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 4,5/5 milioni di euro. Le due parti, però, potrebbe corrersi incontro e decretare ufficialmente il proseguimento del loro matrimonio. Su Kessie resta vigile l’interesse di diverse squadre di Premier League.