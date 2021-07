PSG da Playstation, ennesimo acquisto: scambio tra top in Serie A

Il Psg di Al Khelaifi è pronto a chiudere l’ennesima operazione, uno scambio molto interessante con la Lazio

Siamo solo a metà Luglio, ma la campagna acquisti del Psg diventa, giorno dopo giorno, sempre più faraonica. Dopo aver acquistato a parametro zero giocatori del calibro di Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos (senza tralasciare Wijnaldum)e dopo aver chiuso un affare da 70 milioni con l’Inter per Hakimi è pronto un altro colpo.

Secondo quanto riporta il collega di Sportmediaset Marco Barzaghi la società di Al Khelaifi sarebbe ad un passo dall’attaccante della Lazio Joaquin Correa e porterebbe cosi un nuovo argentino nella colonia albiceleste dei francesi che comprendono anche Paredes e Mauro Icardi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, ennesimo colpo in arrivo dalla Serie A

La cessione di Correa rappresenterebbe davvero un gran colpo per la squadra di Maurizio Sarri che, in un colpo solo, si libererebbe di un calciatore poco adatto al suo 4-3-3 e rinforzerebbe le fasce con l’acquisto di Sarabia.

LEGGI ANCHE >>> Il City è pronto ad emulare il Psg con un doppio colpo da 200 milioni

Secondo quanto riporta il giornalista il calciatore si trasferirebbe in Francia in uno scambio che garantirebbe l’esterno a Sarri e circa 18 milioni di euro che saranno poi utilizzati per questa sessione di calciomercato.