Serie A, l’annuncio è arrivato: i tifosi sognano il ritorno

Il sottosegretario della Salute, Andrea Costa, ha parlato del ritorno sugli spalti per i tifosi della Serie A.

Il sottosegretario del ministero della Salute, Andrea Costa, ha parlato della riapertura degli stadi di Serie A. Ha infatti dichiarato, a Radio24: “Oggi parlare di stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare l’andamento delle prossime settimane“. Intervento questo dovuto anche alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, al Corriere della Sera. Secondo Dal Pino una riapertura degli stadi al massimo della capienza sarebbe effettivamente possibile.

Non c’è, dunque, ancora nulla di certo e si dovranno attendere le prossime settimane per capire effettivamente cosa il governo deciderà su un possibile ritorno dei tifosi a sostenere fisicamente la propria squadra.

La capienza sarà probabilmente inferiore al 100%.

Le società spingono, ormai da qualche tempo, sulla necessità di riaprire gli stadi, anche per avere un respiro in più sotto il profilo economico. Il sottosegretario Costa però frena sulla possibilità di una capienza totale e afferma: “Io credo che sicuramente possiamo affermare che ci sarà la ripresa del campionato con il pubblico in presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno in una fase iniziale”.

L’arma del vaccino, per le istituzioni, potrebbe in ogni caso accelerare il ritorno sugli spalti. Un ritorno tanto atteso dai tifosi ma anche fortemente voluto dai club del campionato di massima serie. A questo proposito, Costa ha infatti affermato: “Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di cittadini si sono vaccinati, e siamo arrivati al 48% della popolazione”.