Milan, che beffa: il rinnovo del desiderio di mercato è ufficiale

Doccia fredda per il Milan: non sarà Tadic il sostituto di Calhanoglu. Il serbo ha firmato il rinnovo di contratto con l’Ajax.

Soddisfazioni, ma anche delusioni e porte sbattute in faccia. Il Milan, nelle prossime ore, ufficializzerà l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea (un milione subito e un altro di bonus in caso di raggiungimento di determinati risultati) a cui farà seguito il ritorno di Brahim Diaz. La trattativa con il Real Madrid si è sbloccata e la fumata bianca potrebbe arrivare già entro la fine del week end. Per sapere, invece, chi prenderà il posto di Hakan Calhanoglu (passato all’Inter a parametro zero) bisognerà ancora attendere: di certo, non sarà Dusan Tadic.

He’s going nowhere…🔥 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021

Delusione Milan: Tadic rinnova con l’Ajax

L’Ajax, infatti, ha prolungato il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2024 in modo tale da blindarlo e allontanare le sirene rossonere. La notizia è stata annunciata tramite un post pubblicato su Twitter, accompagnato dall’eloquente frase “Non si muove”. Il serbo, nato il 20 novembre 1988 a Bačka Topola in Jugoslavia, era stato comprato nel 2018 dal Southampton. Complessivamente con la maglia dei lancieri ha giocato 149 partite ufficiali, segnando 76 gol.

Felice il direttore sportivo Marc Overmars. “Non è un segrego che Tadic giochi un ruolo fondamentale per la squadra. Sia in campo che fuori è un vero leader. Per questo è fantastico poterlo tenere all’Ajax ancora così a lungo. Sta molto bene e sarà un valore aggiunto per l’Ajax nei prossimi anni”. Una doccia fredda per il Milan, che ora sarà costretta a concentrarsi su altri profili.