Euro 2020 continua, frecciata di due azzurri all’Inghilterra

La vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra ha scatenato una serie di frecciatine divertenti. L’ultima è stata lanciata da due azzurri.

La finale degli Europei di calcio è ormai alle spalle già da diversi giorni, eppure sembra che non sia ancora finito il duello tra Italia ed Inghilterra, almeno sotto il punto di vista social. Gli italiani hanno gioito (e non poco) dopo il successo ottenuto a Wembley contro la nazionale di Southgate, lasciando cosi grande amarezza in tutto il popolo inglese. Una sfida dal tasso agonistico molto alto, terminata soltanto con i calci di rigore nel più thriller degli epiloghi.

Sono passati i giorni, l’Italia ancora freme per un successo straordinario che rilancia tutto il calcio nostrano dopo anni passati a rialzarsi, tra delusioni cocenti ed una gestione che portò all’amara serata di Milano contro la Svezia. Sembra passato un secolo, ed invece sono serviti pochi anni a rimettere in piedi una nazionale che ha sofferto tanto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, frecciata di due azzurri all’Inghilterra

Una gioia incontenibile che si sta trascinando anche ben dopo la finale di Wembley, come è normale che sia. A godersi un momento come questo sono i tifosi, ma soprattutto i calciatori che hanno cosi raggiunto un traguardo molto importanti per la nazione ma, ovviamente, anche per sé stessi.

E cosi arrivano gli sfottò, di quelli che fanno sorridere e di certo non dal carico negativo. A rendersi protagonisti dell’ultima frecciatina agli inglesi sono ancora loro, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, di fatto due dei protagonisti indiscussi degli Europei.

Durante i festeggiamenti post vittoria, lo stesso Bonucci fu ripreso mentre preso dalla gioia dava un suggerimento non da poco ai tifosi inglesi: “Devono mangiarne ancora di pasta asciutta”, ha urlato Leonardo dopo aver conquistato la coppa.

LEGGI ANCHE >>> “Odio Mancini”: la rivelazione sulla vittoria dell’Italia all’Europeo

Ancora una volta, attraverso uno scatto pubblicato sui social, sia Bonucci che Chiellini si sono fatti immortalare con un bel piatto di pasta al sugo, una tipicità tutta italiana. “Noi continuiamo a mangiare pasta asciutta, e voi?“, ha scritto Bonucci su Instagram, ovviamente scatenando i commenti divertiti dei tifosi italiani.