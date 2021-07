Hakimi out nell’amichevole col PSG: il motivo che ha sorpreso tutti

Hakimi out in amichevole. La sua non è una bocciatura. L’ex Inter è risultato positivo al tampone molecolare da Covid-19.

Ha fatto discutere e non poco l’assenza di Achraf Hakimi nella distinta per l’amichevole tra Paris Saint-Germain e Chambly. Mauricio Pochettino l’ha tenuto fuori ed ha scatenato la curiosità di tutti gli addetti ai lavori. Il motivo, adesso, però, sembra essere piuttosto chiaro. Nessuna bocciatura per il laterale protagonista dello scudetto con l’Inter di Antonio Conte. Si tratta di un motivo di salute. Il marocchino è risultato positivo al Covid-19.

Hakimi positivo al Covid

Il neo arrivato a Parigi deve fare, dunque, i conti con il Covid-19 che lo terrà lontano per un po’ dai campi di gioco. Inizia in salita la sua avventura in Ligue 1. Dopo gli ultimi controlli di routine, l’ex Inter è finito già in isolamento.

Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario del club francese. A riportare la notizia è il quotidiano transalpino ‘L’Equipe’ che ha raccontato le ultime circa la situazione sanitaria relativa al calciatore del club di Al-Khelaifi.