Milan e Lazio lavorano a uno scambio top, ma c’è un problema

Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio: il Milan ci pensa, ma il prezzo chiesto da Lotito spaventa i rossoneri

La telenovela Luis Alberto è ben lontana dalla conclusione. Lo spagnolo, che ha raggiunto il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore con una settimana di ritardo, a quanto pare si sarebbe sì scusato del comportamento poco professionale, ma ribadendo al ds Igli Tare la volontà di essere ceduto.

Molte squadre sarebbero alla finestra per il numero 10 biancoceleste, ma quello che spaventa è il prezzo, con Lotito che vorrebbe non meno di 45 milioni di euro per cedere il fantasista, legato da un contratto fino al 2025.

Luis Alberto ha chiesto la cessione, ma Lotito chiede tanto: il Milan pensa a uno scambio

Uno dei club che avrebbe mostrato maggiore interesse in questi giorni sembra essere il Milan che non ha, in ogni caso, alcuna intenzione di sborsare una cifra così elevata per un giocatore di quasi 29 anni.

Una possibilità potrebbe essere rappresentata da uno scambio, considerando che i rossoneri hanno diversi esuberi in rosa.

Ma, anche in questo caso, non ci sarebbe accordo né sul nome della contropartita (il Milan offrirebbe Leao, i capitolini vorrebbero Saelemaekers) né sulla valutazione complessiva, con la Lazio che pretenderebbe comunque un conguaglio importante.

La situazione, dunque, appare al momento bloccata: per questo, non è escluso che l’andaluso alla fine ingoi il rospo e si convinca a rimanere a Roma.