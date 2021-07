Milan, l’affare rischia di saltare: visite mediche annullate

Il Milan è stato costretto a rinviare al momento le visite mediche previste per il giovanissimo difensore del Monaco

Negli ultimi giorni abbiamo visto un Milan molto attivo sul mercato con Paolo Maldini impegnato a sostituire i giocatori ceduti ed in contemporanea a rinforzare la rosa acquistando i tasselli mancanti per la formazione di Stefano Pioli della prossima stagione.

Il club rossonero ha chiuso gli affari per portare sia Olivier Giroud e per riprendere in prestito oneroso con diritto di riscatto Brahim Diaz mentre si è parzialmente complicato l’arrivo del difensore Ballò Tourè, calciatore che arriverebbe dal Monaco come vice Theo Hernandez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, problematiche per il neo acquisto in difesa

Inizialmente le visite mediche di Tourè erano previste per oggi, ma a causa di questi problemi la situazione è bloccata. A meno di clamorosi scossoni la trattativa non dovrebbe saltare, lo riporta Calciomercato.it

LEGGI ANCHE >>> Milan, i tifosi si disperano: il dettaglio su Giroud non passa inosservato

L’affare Tourè dovrebbe portare nelle casse dei francesi circa 4 milioni di euro più 500 mila euro legati alle presenze in campionato ed alla qualificazione del Milan in Champions League.