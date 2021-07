Serie A, ansia Covid: “C’è un positivo nel gruppo squadra”

Guai in vista per la Lazio di Maurizio Sarri. Ad Auronzo di Cadore c’è un positivo nel gruppo squadra: a rischio l’amichevole di oggi.

La pandemia da Covid-19 ha creato non pochi problemi al calcio mondiale. Mancati introiti, assenza dei tifosi e rigidi protocolli sanitari hanno accompagnato squadre e calciatori nell’ultimo anno. Nonostante la situazione sia migliorata, l’attenzione resta sempre altissima. Lo sa bene la Lazio di Maurizio Sarri che, oggi, si trova con il primo grattacapo in tal senso. Alle ore 18:30 i biancocelesti saranno impegnati nella prima amichevole pre campionato. La squadra laziale affronterà la Top 11 Radio Club 103.

Serie A, ansia Covid: c’è un positivo alla Lazio

L’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’ lascia non poca preoccupazione. Ad Auronzo di Cadore, al giorno 8 del ritiro pre season, i biancocelesti continuano a lavorare. L’allenatore ha già conquistato tutti: non a caso la presenza dei tifosi è folta.

Rischia di saltare, però, il test di questo pomeriggio. Il motivo? Nel gruppo squadra ci sarebbe un positivo al Coronavirus. L’esordio di Sarri in panchina potrebbe essere addirittura rimandato. In ogni caso, per il momento, non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte del club. Previsti ulteriori controlli per scongiurare lo scoppio di un focolaio.