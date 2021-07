Un enigmatico post di Ronaldo lancia l’allarme tra i tifosi della Juventus

Ronaldo su social alimenta speculazioni sul futuro: “Decision day” scrive su Instagram, lasciando la Juventus col fiato sospeso

Continua ad alimentare i dubbi sul suo futuro Cristiano Ronaldo. Sono tantissimi tifosi della Juventus che, infatti, Hanno commentato e vissuto con particolare partecipazione un post del portoghese apparso nelle scorse ore dove lo stesso Ronaldo, in completo blu, guarda un auto dalla potentissima cilindrata e lascia solo due parole oltre ad un emoji “Decision Day” con tanto di faccina dubbiosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Facile immaginare che il riferimento possa essere all’acquisto meno della potente vettura, ma il dubbio che possa anche essere riferito al suo futuro in bianconero resiste soprattutto nella mente dei tifosi. Ed è questo il motivo per il quale sono piovuti numerosissimi commenti di richiesta di chiarimento ad un Ronaldo che continua a lasciare aperto ogni scenario per il suo futuro.

Le voci su Icardi e l’intreccio PSG-Juventus per Ronaldo