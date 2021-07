Addio alla Juventus: accordo in arrivo, l’affare è in chiusura

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha chiusoo per il prestito del laterale della Juventus Gianluca Frabotta.

Mentre tutta l‘Italia sta ancora festeggiando il trionfo della Nazionale guidata da Roberto Mancini all’Europeo, le squadre di Serie A si sono radunate in questi giorni per preparare la nuova stagione. Se il mercato degli allenatori è stato pieno di colpi di scena, quello dei calciatori stenta a decollare.

Solo Milan ed Atalanta non hanno cambiato allenatore tra i top team italiani. L’Atalanta è stata autore anche di un colpo di mercato: l’acquisto di Musso dall’Udinese. La società lombarda, che vuole costruire una squadra competitiva sia per la Serie A che per la Champions, sarebbe vicina a chiudere un altro acquisto.

L’Atalanta bruca la concorrenza per Frabotta della Juve

Come raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Atalanta è vicina all’acquisto di Gianluca Frabotta dalla Juventus. L’accelerata decisiva c’è stata venerdì sera e il laterale potrebbe trasferirsi a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri. Il giocatore era seguito sia dalla Roma che dal Sassuolo che l’avrebbe voluto inserire nell’affare Locatelli.

Colpo importante per l’Atalanta che va a rinforzare le corsie laterali, fondamentali nel gioco di Gasperini, occupate già da giocatori importanti come Gosens, Hateboer e Maehle. Frabotta è stato lanciato da Pirlo nella scorsa stagione dove ha collezionato con la maglia della Juventus 17 presenze, segnando anche una rete.