Milan, non solo acquisti: pronto un nuovo regalo per i tifosi

Il Milan è scatenato in questa fase iniziale di calciomercato e dopo gli acquisti è tempo di pensare anche al rinnovo di alcuni dei suoi big

Il Milan ha iniziato questo mercato perdendo a costo zero Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, due delle pedine fondamentali della scorsa stagione. La dirigenza rossonera non vuole commettere lo stesso errore ed è al lavoro per blindare Franck Kessie, pedina fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli.

Il centrocampista ivoriano, conosciuto anche come ‘Il Presidente’, è un beniamino dei tifosi del Milan e la società vuole evitare situazioni scomode. Kessie ha il contratto in scadenza tra 12 mesi e vuole ricevere un trattamento da big dopo l’ultima annata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, si lavora al rinnovo di Franck Kessie

Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera hanno ricevuto l’avallo da Elliott per iniziare le trattative per il rinnovo e l’obiettivo è chiudere il prima possibile. Il centrocampista ha richieste altissime, ma il Milan non può rischiare un nuovo caso-Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il colpo in difesa è ufficiale: scelto il numero di maglia

Kessie chiede un rinnovo da 6 milioni a stagione mentre al momento l’offerta rossonera è arrivata a 5.5 milioni, la distanza è ormai minima e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio e la lieta notizia per tutti i tifosi rossoneri.