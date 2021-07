Milan, il colpo in difesa è ufficiale: scelto anche il numero di maglia

Milan, ufficiale il nuovo colpo in difesa per i tifosi e per Stefano Pioli. Ha firmato anche Fodé Ballo-Touré: c’è il comunicato.

Il Milan è scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo nella giornata di ieri di Olivier Giroud, il club rossonero ufficializza un altro colpo in entrata. Il weekend di luglio vede un nuovo arrivo in Lombardia. A calcare i campi della Serie A, il prossimo anno, con la casacca rossonera, è anche Fodé Ballo-Touré. Il difensore è, ora, a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, ufficiale l’arrivo di Ballo-Touré

Dopo giorni di corteggiamento, Paolo Maldini è riuscito a chiudere il colpo e ad assicurarsi il difensore oramai ex Monaco. A comunicarlo è lo stesso Milan attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé Ballo-Touré dall’AS Monaco. Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 5“.

“Fodé, nato a Conflans-Sainte-Honorine (Francia) il 3 gennaio 1997, cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain, prima di passare al LOSC Lille nel 2017, club con cui esordisce in Ligue 1, collezionando 47 presenze in una stagione e mezza. Nel gennaio 2019 il trasferimento all’AS Monaco con cui totalizza 74 partite. Disputa 8 gare con la Francia U21 con cui, nel 2019, gioca l’Europeo di categoria. Di origini senegalesi, Fodé esordisce nel marzo 2021 con la Nazionale del Senegal collezionando 4 presenze”.