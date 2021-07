Vergognosi insulti a Hysaj: “Magari si spacca il crociato”

Brutto episodio social che ha visto come protagonista Elseid Hysaj, nuovo arrivo della Lazio. “Bella Ciao” non è piaciuta ai tifosi: vergognosi insulti sul web.

Disavventura per l’ex terzino della SSC Napoli Elseid Hysaj. Il calciatore, nuovo rinforzo della Lazio nonostante il suo arrivo non sia ancora ufficiale, è stato già bacchettato dai supporters biancocelesti sui social network. Oramai è un vero e proprio rito di iniziazione quello di esibirsi cantando durante la cena. Tocca all’ultimo arrivato in tutte le squadre. Stessa prassi anche per l’albanese che ha scelto di cantare ‘Bella Ciao’. Proprio questo brano, però, è finito al centro delle polemiche.

Hysaj, disavventura social: insulti dai tifosi

Ripreso da Luis Alberto che ha postato il tutto sui social, l’esibizione canora dell’ex Napoli è stata poco apprezzata dai tifosi della Lazio. ‘Bella Ciao’, infatti, è una canzone non in linea con le idee politiche di diversi tifosi laziali.

Proprio loro si sono scagliati contro il calciatore. Nei suoi confronti sono stati indirizzati anche numerosi insulti, anche piuttosto pesanti: “Magari si spacca il crociato”, “Meglio giocare in dieci”. Un episodio vergognoso che rischia di pregiudicare la sua nuova avventura calcistica.