Juve, colpo a centrocampo per il futuro: il talento ha già firmato

In casa Juve si sta costruendo la squadra da consegnare a Max Allegri, senza dimenticare quello che sarà il futuro.

La Juventus sta costruendo la nuova squadra che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Un momento importante, questo, con il club bianconero chiamato a mettere dentro tutti i tasselli necessari per consegnare all’allenatore una squadra che possa essere non solo competitiva, ma anche in grado di ribaltare tutto quello che è accaduto nella scorsa stagione.

Chiaro che, ai piani alti, sperano di non rivedere quella lotta fatta con Andrea Pirlo in panchina, per arrivare col fiatone in zona Champions. Ma soprattutto quello di Andrea Agnelli è un obiettivo chiaro: arrivare più in fondo possibile nel percorso in Europa, evitando figuracce o uscite di scena poco gloriose come quella dello scorso anno.

Insomma, tutto questo per costruire la squadra del futuro evitando, ovviamente, di svenarsi e di versare troppi soldi vista anche la crisi economica che imperversa nel mondo della calcio. Ma proprio in queste ore sembra che la Vecchia Signora abbia ormai messo a segno un colpo a centrocampo per il futuro.

Juve, arriva il talento a centrocampo

La Juventus, infatti, avrebbe messo concretamente le mani si un talento classe 2005 di cui si parla molto bene in Belgio. Stiamo parlando di Joseph Nonge Boende, talentuoso 16enne sul quale il club bianconero ha messo gli occhi già da qualche tempo.

In Belgio molti lo definiscono un vero e propri talento, e cosi dall’Anderlecht è arrivata per lui l’opportunità di misurarsi con un club importante come la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, il giocatore avrebbe anche già firmato il contratto e sostenuto le visite mediche.