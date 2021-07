Stavolta sembra davvero arrivato l’annuncio che chiarisce ogni dubbio sul futuro di Lionel Messi. A darlo è stato un compagno di squadra

Il futuro di Lionel Messi resta uno degli argomenti di grande discussione degli ultimi mesi. Se inizialmente sembrava che la ‘pulce’ dovesse di sicuro lasciare Barcellona, è arrivata poi la stretta del neo presidente Laporta che starebbe spingendo per una permanenza del campione argentino. Niente, però, sembra scritto in una telenovela che vede il numero 10 blaugrana assoluto protagonista, ed al tempo stesso monitorato costantemente dai tifosi.

I pubblico catalano, ovviamente, vorrebbe vedere Messi con la ‘camiseta’ del Barcellona anche il prossimo anno, anche se l’ipotesi le ultime settimane hanno visto l’ipotesi Paris Saint Germain prendere corpo in maniera considerevole. Il club francese sta costruendo una squadra stellare, e Messi sarebbe la ciliegina sulla torta anche per provare l’assalto alla Champions League.

Messi, stavolta l’ipotesi Psg sembra sfumare definitivamente

E cosi si cercano indizi concreti, indiscrezioni che possano confermare o smentire il fatto che Messi possa davvero lasciare Barcellona. Se fino a qualche settimana fa sembrava davvero quella di Parigi una destinazione più che concreta, negli ultimi giorni si è raffreddato tutto.

Addirittura è arrivata l’annuncio da uno dei compagni del numero 10, che ha cosi svelato il futuro di Lionel. Stiamo parlando di Leandro Paredes, ex Roma e compagno di squadra di Messi con la maglia dell’Argentina.

Fresco vincitore della Copa America (cosi come lo stesso Lionel), Paredes – che milita proprio nel club parigino – ha parlato ai microfoni di Espn toccando proprio l’argomento legato al futuro del compagno di nazionale: “Messi al Paris Saint-Germain nella prossima stagione? Per noi è stato come se fosse un sogno, ma non sarà così. All’interno del club abbiamo parlato molto di questa possibilità”, le parole di Paredes.