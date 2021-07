Giuffredi, agente di Mario Rui: “Rimane sicuramente a Napoli, non sarà lui a fare spazio a Emerson. Con Gattuso incompatibilità caratteriale”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri del portoghese Mario Rui, ha parlato all’emittente ‘Piuenne’ del futuro del suo assistito, escludendo un trasferimento in questa sessione di mercato (si è parlato qualche tempo fa del Galatasaray, trattativa poi sfumata).

“Per me Mario rimane a Napoli – le parole di Giuffredi -. Ha sempre fatto buone stagioni, mentre quest’anno si è espresso al di sotto delle sue aspettative. Ha subito molto la pandemia a livello personale e inoltre non aveva ottimi rapporti con Gattuso“.

Giuffredi su Mario Rui: “Resta sicuramente al Napoli”

L’agente del terzino portoghese prova a spiegare l’ultima affermazione: “Lui e Rino hanno due caratteri molto forti, si mandavano a quel paese un giorno sì e uno no. Comunque, è anche per via di questo carattere forte che Mario ha raggiunto certi livelli”.

La situazione non cambierebbe nemmeno in caso di arrivo di Emerson nel club azzurro? “Secondo me non arriva. In ogni caso per potersi permettere il giocatore del Chelsea servirà la cessione di Ghoulam, perché Mario resta”.

“Ha quattro anni di contratto e può essere ancora titolare – prosegue Giuffredi -. È più facile che vada via l’anno prossimo: vogliamo eventualmente andare via da Napoli lasciando un buon ricordo”.