Inter, il nuovo sponsor ti porta una cifra mostre: esordio negli Usa

Nuovo main sponsor per l’Inter: trovato l’accordo con l’applicazione Socios.com. Nelle casse nerazzurre entreranno 20 milioni all’anno.

In attesa di definire l’acquisto del sostituto di Achraf Hakimi (passato al Psg) ed il futuro di vari elementi fuori dal progetto tecnico come ad esempio Arturo Vidal e Radja Nainggollan, arrivano buone notizie per l’Inter per quanto riguarda il lato economico. Sarà infatti socios.com il nuovo main sponsor dei nerazzurri. L’accordo stipulato, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, verrà ufficializzato domani e porterà nelle casse circa 20 milioni netti a stagione.

Nuovo sponsor per l’Inter: domenica il debutto

Risorse che consentiranno al club campione d’Italia di rifiatare e guardare al futuro con maggiore ottimismo, anche in ottica mercato. Il logo dell’applicazione (già partner di altre società tra cui Juventus e Barcellona) farà il suo debutto sulle divise domenica in occasione della sfida contro l’Arsenal, in programma ad Orlando in Florida alle ore 18 locali (a mezzanotte in Italia). Socios.com va a prendere il posto lasciato libero da Pirelli, il cui matrimonio con i nerazzurri è durato 26 anni.

Attraverso l’innovativa tecnologia blockchain, l’app intende aiutare i club di calcio a realizzare un’importante trasformazione digitale. L’obiettivo è quello di coinvolgere in maniera attiva i tifosi ai quali, ad esempio, verrà chiesto di scegliere “il design della maglia, il nome di un campo di allenamento, l’intrattenimento nello stadio, il prossimo evento dedicato ai fan, le sfide dei giocatori e molto altro”. I 20 milioni provenienti da Socios.com andranno ad aggiungersi ai 5 più bonus già garantiti da Lenovo.