Il nuovo trequartista del Milan sarà una vecchia conoscenza della Serie A

Dopo l’ufficialità dell’affare Diaz, il Milan proverà l’assalto anche a un altro trequartista. Caccia a un profilo esperto e pronto a fare la differenza soprattutto a livello europeo in vista della prossima Champions League

Definito il riscatto e acquisto di Diaz, il Milan è pronto a tentare l’assalto anche su un altro fantasista capace di innalzare il livello tecnico del reparto offensivo rossonero. Occhio puntati su diversi profili: nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori anche il nome di Ilicic, ma i rossoneri potrebbero preferire un giocatore più giovane e più consono al 4-2-3-1 di Pioli. A tal riguardo, massima attenzione al profilo di Coutinho, il quale aprirebbe le porte del ritorno all’Italia dopo la precedente esperienza all’Inter.

Il fantasista brasiliano, di proprietà del Barcellona, potrebbe lasciare i catalani per un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Pioli potrebbe dare il suo totale benestare all’operazione. Resta da sciogliere il nodo ingaggio. Detto questo, analizzando l’affare da un punto di vista tattico, Coutinho potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, pazza idea Coutinho: più defilato l’interesse per Ilicic

Coutinho potrebbe superare anche Isco nelle gerarchie rossonere. Il brasiliano sarebbe perfetto come trequartista, sia per la sua capacità nel dettare l’ultimo passaggio, sia per la sua abilità nell’uno contro uno e capacità di giocare da raccordo tra centrocampo e attacco, aspetto fondamentale nelle idee tattiche di Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Il sacrificio di Miralem Pjanic pur di tornare alla Juventus

Ritornando al possibile affare Ilicic, difficilmente il Milan deciderà di investire sul talento dell’Atalanta soprattutto per un discorso tattico. Pioli ha in mente un trequartista più dinamico capace di dare manforte anche al centrocampo.