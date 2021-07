Atalanta, è fatta per la cessione di un titolare: visite mediche in corso

Il Tottenham di Paratici ha acquistato il portiere Gollini dall’Atalanta: visite mediche in corso per il giocatore

Dopo la vittoria dell’Italia dell’Europeo, l’attenzione dei media e dei tifosi si è focalizzata di nuovo sui club. Le squadre di Serie A hanno incominciato in questi giorni i propri ritiri per preparare al meglio la nuova stagione. La squadra che ha sorpreso di più in Italia in questi ultimi anni è, sicuramente, l’Atalanta.

Il team di Gasperini è giunto terzo negli ultimi tre campionati ed ha ottenuto grandi risultati anche in Champions League dove nella stagione 2019/20 ha sfiorato la semifinale contro il PSG. L’Atalanta vuole restare ai vertici del calcio italiano e per farlo ha acquistato Musso dall’Udinese. Con l’arrivo del portiere argentino, Gollini è costretto ad andare via.

Visite mediche in corso per Gollini con il Tottenham

Come riporta il portale ‘Sky Sport’, la trattativa tra Gollini e il Tottenham è ormai chiusa. L’estremo difensore nerazzurro sarà ceduto alla squadra inglese con la formula del prestito annuale. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro e diventerà un obbligo al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze: 20 stagionali, quindi con coppe comprese.

Gollini sta svolgendo in queste ore la prima parte delle visite mediche che si concluderanno domani mattina. Dopo l’arrivo di Musso, l’Atalanta sta per chiudere anche un altro colpo in entrata. A Bergamo dovrebbe arrivare, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Gianluca Frabotta dalla Juventus.