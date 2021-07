Bernardeschi può ‘portare’ un top dell’Atalanta alla Juventus

Juventus e Atalanta potrebbero dar vita a un clamoroso scambio: Bernardeschi è nel mirino di Gasperini

In vista della prossima stagione la Juventus è al lavoro per rinforzare la propria rosa e regalare a Max Allegri una squadra competitiva in ottica scudetto. Allo stesso tempo i bianconeri non guardano solo agli acquisti ma anche a quei giocatori non più ritenuti indispensabili per il tecnico.

Uno di questi è senza dubbio Federico Bernadeschi, calciatore mai esploso a Torino e che, reduce da un buon Europeo, potrebbe trovare una nuova sistemazione. Con il contratto in scadenza tra un anno, Bernardeschi è finito nel mirino dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, da tempo suo estimatore.

Juve, non solo Bernardeschi: un altro giocatore in uscita

Non c’è solo Bernardeschi nel mirino orobico. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.it’ l’Atalanta avrebbe messo nel mirino anche il centrale turco Demiral, considerato come miglior rinforzo in caso di partenza di Romero. Un incastro difficile ma non impossibile con la Juve che osserva ‘spettatrice’.

Oltre a questi due giocatori la tratta Bergamo-Torino potrebbe vedere viaggiare anche il tedesco Robin Gosens con Atalanta e Juventus che potrebbero cosi dare vita ad un clamoroso scambio. Il tedesco piace da tempo ai bianconeri e ha una valutazione di 45 milioni di euro, cifra che i torinesi cercheranno di far calare, appunto, con qualche contropartita tecnica. L’esterno ha palesato il desiderio di cambiare aria, fattore che potrebbe giocare a vantaggio proprio della Vecchia Signora.