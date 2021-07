Mino Raiola ha già scelto il destino di Pogba: la Juve è avvisata

La Juventus sogna il gran ritorno di Paul Pogba. Mino Raiola, super procuatore del calciatore, ha già deciso il destino del ragazzo.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per regalare ai tifosi ed a Massimiliano Allegri nuovi innesti da inserire in rosa. Il sogno del patron bianconero resta il gran colpo a centrocampo. L’ipotesi di un ritorno di Paul Pogba resta complessa, ma non impercorribile. Visti i rapporti con Mino Raiola, il super procuratore del centrocampista francese, ed il contratto in scadenza nelle prossime stagioni, i bianconeri potrebbero avere una chance.

Calciomercato Juventus, le ultime su Pogba

L’ipotesi di una cessione a condizioni economiche favorevoli non è campata in aria. Raiola, però, avrebbe già deciso di indirizzare il proprio calciatore verso il Paris Saint-Germain.

Come riferisce il ‘Daily Mail’, i contatti tra l’agente ed il club transalpino restano piuttosto frequenti. Il PSG, secondo il tabloid britannico, potrebbe convincere il Manchester United con una offerta da 50 milioni di euro. Il club inglese sarebbe ingolosito da una proposta simile visto che il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno resta piuttosto concreto.