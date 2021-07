Dopo l’arrivo di Felipe Anderson, il calciomercato della Lazio potrebbe concentrarsi sulla ricerca di un nuovo difensore centrale. Sarri sembrerebbe aver già individuato il rinforzo ideale in vista della prossima stagione

Il calciomercato della Lazio, dopo gli affari Felipe Anderson e Luka Romero, punterà con forte decisione su un nuovo centrale difensivo. Dopo l’arrivo a costo zero di Hysaj, i biancocelesti potrebbero completare il reparto difensivo con l’arrivo di un difensore capace di adattarsi alla perfezione sia nel ruolo di centrale destro, sia in quello di centrale sinistro.

Nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori il nome di Rugani, già allenato da Sarri sia ai tempi dell’Empoli, sia nella recente esperienza alla Juventus. Il centrale bianconero potrebbe dire sì alla Lazio in caso di forte pressing biancoceleste. La dirigenza juventina potrebbe avvallare l’addio del giocatore solamente in caso di conferma di Demiral.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio: idea Rugani per la difesa, ma c’è anche Romagnoli

La Lazio proverà l’assalto a un centrale difensivo per completare il reparto arretrato in vista dell’inizio di campionato. Timido interesse per Rugani, ma attenzione anche alla suggestione Romagnoli. Il centrale difensivo del Milan potrebbe lasciare i rossoneri dinanzi a un’offerta e progetto convincente.

LEGGI ANCHE >>> Juve, colpo alla Kulusevski: incontro segreto per il gioiello degli Europei

Sarri potrebbe dire sì al centrale difensivo del Milan, aprendo le porte al suo arrivo alla Lazio. Il Milan valuta il giocatore circa 25 milioni di euro. I biancocelesti potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto, senza obbligo.