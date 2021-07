L’inaspettato annuncio sul rinnovo che spaventa la Juventus

L’agente di Giorgio Chiellini si è espresso sulla questione del rinnovo con la Juventus e sul futuro del giocatore in bianconero.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’agente di Chiellini, Davide Lippi, ha parlato del futuro del difensore. Si attende ancora infatti la firma del giocatore per il rinnovo con la Juventus. Dopo le prestazioni disputate in Euro2020 come capitano dell’Italia, Massimiliano Allegri è ancora più convinto di aver bisogno di lui in squadra. Ancora però sembra non esserci l’intesa tra le parti per l’accordo sul rinnovo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Questione rinnovo con la Juventus: le parole dell’agente di Chiellini.

Davide Lippi ha quindi affermato: “Giorgio è molto sereno, molto tranquillo. Non c’è alcuna novità, di sicuro pensare a Chiellini lontano dai campi di calcio sarebbe assurdo, quindi sono sicuro che continuerà a giocare. Continuare con la Juve? L’obiettivo è di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due“.

LEGGI ANCHE >>> Il sogno di mercato di Juve e Milan adesso costa meno

Qualche giorno fa, Chiellini è stato anche accostato all’Atletico Madrid. Simeone avrebbe infatti chiesto informazioni su di lui, convinto che il difensore possa essere fonte di esperienza per la sua squadra. Chiellini ha quindi dimostrato di poter ampiamente continuare a giocare e di poterlo fare nei campionati di massima serie. A prescindere dal club per cui giocherà nella prossima stagione, il suo primo obiettivo resta quello di andare al Mondiale sempre in veste di capitano della Nazionale Italiana.