Inter, l’accordo è ufficiale: pioggia di milioni in arrivo per i nerazzurri

L’Inter annuncia il nuovo main sponsor: si tratta di Socios.com, che va a sostituire Pirelli. In arrivo oltre 20 milioni di euro a stagione.

L’era Pirelli è ormai definitivamente alle spalle. Oggi l’Inter ha infatti ufficializzato la partnership con Socios.com, nuovo main sponsor del club. L’accordo, nonostante nel comunicato non vengano citati numeri, porterà nelle casse nerazzurre oltre 20 milioni di euro a stagione. Risorse fresche di fondamentale importanza, che andranno ad aggiungersi ai 5 milioni già garantiti da Lenovo. Sulle divise, in particolare, apparirà la scritta “$Inter Fan Token” come dimostrano le foto promozionali in cui appaiono Hakan Calhanoglu, Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Samir Handanovic.

Nuovo sponsor per l'Inter: in arrivo oltre 20 milioni di euro

L’accordo con l’azienda leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain mira a creare “un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell’Inter”. Ai tifosi sarà concessa la possibilità di “partecipare a speciali sondaggi interattivi” ma non finisce qui. Potranno infatti “accedere a contenuti esclusivi, mettere alla prova le loro abilità e confrontarsi con altri fan in giochi, concorsi e quiz relativi all’Inter, gareggiando in classifiche globali per guadagnare premi ed esperienze Vip esclusive dal vivo e digitali”.

Soddisfatto il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Antonello. “Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l’appeal del marchio Inter, nonostante tutte le sfide che il club sta affrontando nel periodo pandemico. Questa maglia è di particolare importanza per noi, perché è la prima con lo scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa: è una nuova tappa del nostro percorso e siamo felici di festeggiarla insieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Ceo di Socios.com Alexandre Dreyfus. “Questo è un evento speciale. È la prima volta in più di un quarto di secolo che sulla parte anteriore della maglia del club ci sarà un nuovo nome. Siamo molto orgogliosi e oggi è l’inizio di una nuova era per milioni di tifosi dell’Inter”.