Juventus, Allegri cambia ruolo a Bentancur e Kulusevski

La nuova Juventus di Allegri punterà con forte decisione sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Il nuovo tecnico dei bianconeri punterà su un gioco offensivo e basato principalmente sugli esterni: occhio al nuovo ruolo di Kulusevski e Bentancur

La nuova Juventus di Allegri è pronta a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Il nuovo (vecchio) tecnico bianconero punterà costantemente sul 4-3-3 o 4-2-3-1. Gioco sugli esterni e difesa ben allacciata. Massima attenzione anche ad alcune novità in mezzo al campo: l’arrivo di Locatelli consegnerà la regia all’attuale centrocampista del Sassuolo, mentre Bentancur sarà dirottato in posizione di mezz’ala.

Locatelli potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus già nel corso dei prossimi giorni. Si attende solamente l’ufficialità dell’operazione con il Sassuolo: 30 milioni di euro l’offerta bianconera, 40 milioni la richiesta dei neroverdi, le due parti potrebbero corrersi incontro e concordare la fumata bianca intorno ai 35 milioni di euro, compresa una contropartita. Dragusin, secondo quanto rivelato da Tuttosport, sarebbe pronto a trasferirsi in Emilia.

La nuova Juventus di Allegri e il ruolo di Kulusevski e Bentancur

Come accennato, l’arrivo di Locatelli potrebbe spingere Bentancur nel vecchio ruolo di mezz’ala, anche perchè lo stesso Allegri, come rivelato nei mesi scorsi sui canali Sky alla trasmissione “Il Club”, il centrocampista uruguaiano non sarebbe adatto a ricoprire il ruolo di regista, sia per tempi di gioco, sia per caratteristiche.

Bentancur tornerà a recitare il ruolo di mezz’ala, mentre Kulusevski potrebbe essere dirottato nel ruolo di esterno sinistro qualora Allegri decidesse di traslocare Chiesa in posizione di esterno destro. L’esterno svedese, però, potrebbe essere adattato su entrambe le fasce.