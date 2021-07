Juve, per Allegri c’è un’altra brutta notizia dall’infermeria

Juventus, Dybala si ferma in allenamento: affaticamento muscolare per la Joya, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

Non è partita esattamente col piede giusto la nuova stagione della Juventus. Dopo l’operazione a cui si è sottoposto Arthur, che lo terrà fuori dai campi per alcuni mesi, per la squadra di Allegri arriva anche l’infortunio di Paulo Dybala in allenamento.

La Joya ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo terrà fuori nell’amichevole di sabato contro il Cesena.

Juve, si ferma Dybala in allenamento: stop di circa una settimana

La Juve ha prontamente riferito sul proprio sito ufficiale circa le condizioni del numero 10 argentino, oltre che del giovane Da Graca, aggregato dall’Under 23.

Questo il comunicato: “Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni, rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo, riferiti al termine dell’allenamento di ieri”.

Lo stop, comunque, non sembra destare eccessiva preoccupazione in casa bianconera: si parla di tempi di recupero brevi, tra i 7 e i 10 giorni.

Chissà che Dybala non ne approfitti per definire i termini del rinnovo dell’attuale contratto con la Signora. Contratto che è in scadenza nel 2022, ma che è destinato con ogni probabilità a venire esteso prima dell’inizio ufficiale della stagione.