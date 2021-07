Serie A, rivoluzione in arrivo: oggi può cambiare il campionato

Serie A, pronta la rivoluzione al campionato italiano: playoff e final four per la vittoria dello scudetto e 18 squadre.

Oggi può essere la giornata decisiva per il futuro della Serie A. Il campionato italiano è pronto a restare al passo con i tempi ed a dare una sterzata alla situazione attuale. E’ prevista per il pomeriggio la riunione in Lega. All’ordine del giorno ci sono diversi punti che potrebbero rivoluzionare tutti. L’introduzione del nuovo format a 18 squadre dal 2024/2025, i playoff per decretare lo scudetto, ovvero una final four tra le prime quattro della classifica: questi i trends topic di giornata.

Serie A, oggi può cambiare tutto

Come riferisce ‘La Stampa’, il campionato 2021/2022 dovrebbe essere l’ultimo con il format attuale. Solo successivamente, poi, verranno introdotti degli aggiustamenti necessari alle innovazioni previste.

Secondo il quotidiano, i campionati 2022/2023 e quello 2023/2024 saranno campionati transitori nei quali armonizzare retrocessioni e promozioni dalla Serie B per arrivare a diciotto squadre. Solo il campionato 2024/2025 sarà effettivamente il primo con i playoff scudetto e le diciotto squadre partecipanti. Anche la FIGC è al lavoro per vederci chiaro sulla situazione e per sistemare al meglio tutti i tasselli.