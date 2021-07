Il calciomercato della Juventus partirà dalla conferma o cessione di Cristiano Ronaldo. Il futuro dell’attaccante portoghese sarà svelato nel corso dei prossimi giorni. L’ex Real sarà atteso alla Continassa il 25 luglio

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo e quali le strategie del calciomercato della Juventus in vista delle prossime settimane di mercato. Il PSG sarebbe pronto a dirottare le sue attenzione sull’attuale numero sette dei bianconeri in caso di addio a Mbappè, corteggiato in maniera serrata dal Real Madrid. Qualora l’attaccante francese dovesse decidere di accettare la corte delle Merengue, il club parigino affonderà il colpo su Ronaldo.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe aprire alla trattativa con l’inserimento di Icardi nella trattativa. Il centravanti argentino piace particolarmente alla società juventina e ci sarebbe già stato l’ok totale di Allegri. L’ex Inter potrebbe essere rivitalizzato in bianconero dopo le ultime stagione leggermente deludenti all’ombra della Tour Eiffel.

Calciomercato Juventus, Icardi più un giovane attaccante: il piano dei bianconeri

In caso di cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe incassare circa 25 milioni o il cartellino di Icardi. In caso di arrivo dell’attaccante argentino, però, non è escluso che la Juventus possa valutare l’affondo su un altro attaccante, un profilo giovane e di prospettiva.

Complicato arrivare a Gabriel Jesus a causa dei costi elevati, mentre i bianconeri potrebbero puntare su Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano, classe 2002 e attualmente in forza al Santos. Il centravanti è un chiaro pupillo del ds Cherubini, ma sul giocatore resta forte anche l’interesse del Milan.