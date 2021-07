Lazio, Sarri e la doppia idea tattica: il nuovo ruolo di Luis Alberto

La nuova Lazio di Sarri punterà forte sul 4-3-3. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Napoli è pronto a una totale rivoluzione: occhio al nuovo ruolo di Luis Alberto, pronto a recitare una parte da protagonista dopo i recenti dissapori

Sarri è pronto a stravolgere la Lazio puntando deciso sul 4-3-3. Lazzari e Hysaj saranno i terzini di spinta, mentre la coppia centrale di difesa, per il momento, sarà formata da Luis Felipe e Acerbi. Non è escluso che la Lazio possa valutare un nuovo affondo sul mercato per la ricerca di un centrale difensivo esperto e carismatico, ma tutto dipenderà dalle valutazioni della società e dalle possibili richieste del tecnico toscano.

Detto questo, non è escluso che Sarri possa prendere in considerazione anche l’idea tattica del 4-2-3-1, con Felipe Anderson e Correa sugli esterni e Immobile unica punta. Occhio al nuovo ruolo di Luis Alberto. In caso di 4-3-3, lo spagnolo sarà schierato nella posizione di mezz’ala sinistra, con compiti di impostazione e inserimento, mentre in caso di 4-2-3-1, Sarri potrebbe schierarlo sia nella posizione di mediano davanti alla difesa, sia in posizione di trequartista alle spalle della punta.

Nasce la nuova Lazio di Sarri: Correa potrebbe dire addio

Nuovo tema tattico, ma occhi puntati anche in chiave mercato. La Lazio potrebbe valutare la cessione di Correa, non affine al contesto di gioco proposto da Sarri. L’argentino potrebbe dire addio dinanzi a un’offerta da 40 milioni di euro. Con la cessione di Correa la Lazio punterà su un nuovo esterno offensivo: Berardi, Orsolini e Politano i nomi caldi.

Su Correa resta forte l’interesse del PSG, ma dopo un primo affondo totale, il club parigino starebbe temporeggiando per valutare l’ipotetico affare Cristiano Ronaldo in caso di addio a Mbappè.