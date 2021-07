Inter, scippo per il big del centrocampo: vola all’estero

Come riportato da Marca, il Boca Juniors preme per comprare dall’Inter Arturo Vidal. Il cileno non è nei piani di Inzaghi.

Dopo il divorzio con Conte, l’Inter ha chiamato sulla panchina nerazzurra Simone Inzaghi. La squadra lombarda vuole difendere il titolo di campione d’Italia, ma ha anche bisogno di ridurre i debiti per far respirare il proprio bilancio. Suning vuole chiudere questa sessione di mercato con una plusvalenza di 70 milioni di euro.

Il calciomercato nerazzurro di queste settimane è stato contraddistinto dalla cessione di Hakimi al PSG per 60 milioni di euro più 11 bonus e dall’acquisto a paramentro zero di Calhanoglu. Il turco è stato preso per sostituire Eriksen; in attesa di conoscere gli eventuali tempi di recupero del danese. L’Inter potrebbe perdere anche un altro giocatore.

Il Boca Juniors vuole portare in Argentina Vidal

Secondo quanto raccolto da ‘Marca’, il Boca Juniors vuole portare in Argentina Arturo Vidal. Il centrocampista non è nei piani di Simone Inzaghi. Roman Riquelme, vice presidente della squadra argentina, condurrà la trattativa. Nei giorni scorsi era circolata la voce che lo stesso Vidal volesse risolvere il contratto con l’Inter.

Vidal, su richiesta esplicita di Antonio Conte, è arrivato all’Inter l’anno scorso. Il cileno in maglia nerazzurra non ha mai convinto del tutto, giocando 30 partite e segnando solo 2 gol. Il centrocampista è seguito anche da altri club, tra cui il Marsiglia allenato dal suo ex tecnico del Cile Jorge Sampaoli.